Jeremy Renner ancora grave, il report dei soccorritori: parte del busto collassata, petto schiacciato

Dal report dei soccorritori del 911 ottenuto da "TMZ" è emerso che, al momento in cui è stato soccorso, l'attore era completamente schiacciato sotto allo spazzaneve, quasi impossibilitato a respirare, con la parte destra del petto collassata e forti emorragie in testa. Dal registro delle emergenze si apprende anche che durante la telefonata si sentivano i suoi gemiti sullo sfondo. Sebbene ancora in terapia intensiva la star degli "Avangers" ha pubblicato un video nelle sue storie Instagram in cui mostra sua sorella che gli lava delicatamente i capelli. Nonostante le cattive condizioni, dopo il terribile incidente ... ha avuto un assaggio di vita normale con una doccia e uno shampoo.

Instagram

In quanto alle modalità dell'incidente i funzionari locali affermano che Renner stesse aiutando un membro della famiglia a uscire con la macchina dal vialetto di casa, dopo una forte nevicata e si trovasse su uno spazzaneve. L'attore sarebbe sceso dal veicolo per parlare con il membro della famiglia e lo spazzaneve avrebbe iniziato a muoversi. I funzionari dicono che Renner ha tentato di tornare al posto di guida prima di essere letteralmente schiacciato.



Gravissime le ferite riportate, tanto che l’attore, 51 anni, noto per interpretare il ruolo di "Occhio di Falco", nella squadra di supereroi della Marvel, ha già subito due interventi chirurgici. I vicini di casa lo hanno immediatamente soccorso cercando di fermare l’emorragia con un laccio emostatico, ma ha perso molto sangue. Trasportato in elisoccorso in ospedale è stato sottoposto a interventi chirurgici e ha fatto temere i suoi fan.

La famiglia ha voluto vuole esprimere tutta la propria gratitudine a una serie di persone che sono intervenute a dare una mano, dai i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lui, ai vigili del fuoco di Truckee Meadows, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock, i vicini che sono stati i primi a chiamare aiuto e ad applicare un laccio emostatico per fermare la copiosa emorragia.





Anche Jeremy Renner ha pubblicato una foto dal letto d’ospedale poche ore dopo l’incidente in cui mostra il suo volto tumefatto e scrive ai fan: "Grazie a tutti per le vostre belle parole. Sono messo troppo male ora per scrivere. Ma vi mando amore".