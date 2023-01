Jeremy Renner ancora in condizioni critiche, ecco i dettagli del suo incidente

Hollywood è ancora col fiato sospeso per la sorte di Jeremy Renner. L'attore oltre alle lesioni ortopediche ha subito anche un trauma toracico. E' stato operato lunedì e al momento rimane in terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili. Quello che non è ancora chiaro è come sia stato possibile che l'attore sia stato investito, ovvero se il mezzo si sia mosso accidentalmente oppure ci fosse qualcun altro alla guida. Ma la preoccupazione della gente non è solo per la stella del cinema idolo delle folle, ma anche per l'uomo Jeremy Renner, considerato un eroe nella zona perché spesso in prima linea a combattere incendi e forti nevicate.

La famiglia ha voluto vuole esprimere tutta la propria gratitudine a una serie di persone che sono intervenute a dare una mano, dai i medici e gli infermieri che si sono presi cura di lui, ai vigili del fuoco di Truckee Meadows, lo sceriffo della contea di Washoe, il sindaco di Reno Hillary Schieve e le famiglie Carano e Murdock, i vicini che sono stati i primi a chiamare aiuto e a praticare un laccio emostatico per fermare la copiosa emorragia.

L'attore ha un ranch nella zona sciistica a una quarantina di chilometri da Reno che alla vigilia di Capodanno era stata investita da una tormenta di neve e di vento che aveva lasciato 35 mila case senza elettricità. La Sierra Nevada, come altre aree degli Stati Uniti, era stata colpita fin da prima di Natale da una serie di perturbazioni così forti che qualcuno l'ha definita la "bufera del secolo" che hanno provocato la morte di una sessantina di persone "coast to coast". Il 13 dicembre l'attore aveva postato una foto della sua auto completamente sepolta dalla neve con la didascalia: "Le nevicate a Lake Tahoe non sono uno scherzo". Il ranch è in una zona isolata e più volte in passato la star dei film Marvel aveva diffuso foto che mostravano come aveva dovuto spalare montagne di neve per poter ottenere l'accesso all'abitazione. Spesso aveva postato anche video di lui alla guida del gatto delle nevi che poi lo ha investito accidentalmente.