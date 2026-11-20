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Jennifer Lawrence parla apertamente in tv del suo intervento al seno e lo fa con la consueta ironia che la contraddistingue durante la puntata di Watch What Happens Live With Andy Cohen. L'attrice americana, 36 anni, ha confermato di aver scelto delle protesi mammarie dopo essere diventata madre di due bambini.
La confessione è arrivata in un momento particolarmente divertente della trasmissione. Durante la conversazione, Andy Cohen ha raccontato un curioso episodio che avrebbe coinvolto Hailey Glassman, nuova protagonista del reality The Real Housewives of New York. La donna si sarebbe rotta il naso dopo aver urtato il seno di un'altra persona nel corso di una lite. Il conduttore ha quindi chiesto a Jennifer Lawrence se riuscisse a immaginare come potesse essere successo. La risposta dell'attrice non si è fatta attendere: "Sì, ed io ho delle protesi". Di fronte alla sorpresa di Cohen, Lawrence ha confermato sorridendo: "Sì, sono nuove, davvero". Una dichiarazione spontanea che ha scatenato le risate di Josh Hutcherson, seduto accanto a lei, e ha aperto la strada a ulteriori dettagli sull'intervento.
Jennifer Lawrence svela chirurgo e taglia
Nel corso dell'intervista, la protagonista di Hunger Games ha raccontato anche a chi si è affidata per l'operazione e quando Andy Cohen ha chiesto all'attrice quale fosse la misura delle protesi e ipotizzando una seconda. Lawrence ha subito corretto il conduttore: "No, è una terza abbondante. Credo? È la stessa taglia che avevo prima". Dopo aver ricevuto i complimenti del conduttore, l'attrice ha ringraziato, concedendosi però un'ultima battuta: «Comunque, io ho rotto due nasi».
Il corpo dopo due gravidanze
Non è la prima volta che Jennifer Lawrence affronta pubblicamente i cambiamenti fisici legati alla maternità. L'attrice è mamma di due bambini, nati dalla relazione con il marito Cooke Maroney, direttore di una galleria d'arte sposato nel 2019. La decisione di intervenire sul seno si inserisce proprio in questo percorso. In un'intervista rilasciata a The Cut lo scorso ottobre, Lawrence aveva già confermato di essersi sottoposta a un intervento di lifting al seno dopo le gravidanze.
L'attrice ha tentato poi di cavarsela in modo diplomatico, quando il conduttore le ha chiesto di fare una classifica dei partner baciati sul set: "Sono stati tutti fantastici", ha inizialmente risposto. Ma dopo un primo momento in cui è parsa restia, alla fine ha ceduto. E le sorprese non sono mancate.
Il miglior e il peggior bacio ricevuto da Jennifer Lawrence
In gara c'erano cinque nomi: Liam Hemsworth, Bradley Cooper, Josh Hutcherson, Chris Pratt e Timothée Chalamet. Dopo la prima esitazione è arrivato il verdetto, senza sconti: "Dal migliore al peggiore? Oh, il migliore è Josh. Poi Hemsworth, Cooper, Chalamet e Pratt". Primo posto, quindi, per il Peeta della saga di Hunger Games e fanalino di coda per il povero Pratt.
Il piazzamento potrebbe risentire della cattiva esperienza di Passengers, un film di fantascienza romantica del 2016 diretto da Morten Tyldum. I due interpretavano Jim e Aurora, due passeggeri di un'astronave diretta verso una nuova colonia spaziale, risvegliati dall'ibernazione con novant'anni di anticipo rispetto all'arrivo previsto. L'attrice non ha mai nascosto di essersi pentita di aver recitato in questo film. Al New York Times, nel 2022, spiegò che la cantante Adele, sua grande amica, l'aveva sconsigliata dal farlo e aggiunse: "Avrei dovuto darle retta".
Il ritorno nel nuovo film
Il discorso sui baci arriva proprio mentre la saga torna in sala. Da ieri, 19 novembre, è al cinema Hunger Games - L'alba sulla mietitura, tratto dal romanzo di Suzanne Collins e sequel de La ballata dell'usignolo e del serpente (2023), sesto titolo della serie.
La storia si svolge 24 anni prima dei fatti principali e ha per protagonista il giovane Haymitch Abernathy, scelto per la 50ª edizione dei giochi, chiamata anche Seconda Edizione della Memoria. Nella pellicola Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson riprendono i panni di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, i protagonisti della prima pellicola.