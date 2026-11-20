La confessione è arrivata in un momento particolarmente divertente della trasmissione. Durante la conversazione, Andy Cohen ha raccontato un curioso episodio che avrebbe coinvolto Hailey Glassman, nuova protagonista del reality The Real Housewives of New York. La donna si sarebbe rotta il naso dopo aver urtato il seno di un'altra persona nel corso di una lite. Il conduttore ha quindi chiesto a Jennifer Lawrence se riuscisse a immaginare come potesse essere successo. La risposta dell'attrice non si è fatta attendere: "Sì, ed io ho delle protesi". Di fronte alla sorpresa di Cohen, Lawrence ha confermato sorridendo: "Sì, sono nuove, davvero". Una dichiarazione spontanea che ha scatenato le risate di Josh Hutcherson, seduto accanto a lei, e ha aperto la strada a ulteriori dettagli sull'intervento.