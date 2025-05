Jeff Bridges aggiorna i fan a cinque anni dal cancro: "Ecco come sto oggi"

Nell'ottobre 2020, Jeff Bridges aveva annunciato sui social pubblicamente la diagnosi della malattia: "Come direbbe il Drugo, nuova m...a è venuta alla luce. Mi è stato diagnosticato un linfoma. Anche se è una malattia seria, mi sento fortunato ad avere un ottimo team medico e una buona prognosi. Ho iniziato il trattamento e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione". Sul grande schermo, l'attore è stato protagonista in "La leggenda del re pescatore", "Crazy Heart", "Il grinta", Starman", "Tucker", ma è stato "Il Grande Lebowski dei fratelli Coen" il film che gli ha dato fama internazionale e imperitura. "Ancora adesso per la strada mi chiamano Dude (in italiano il nomignolo è stato tradotto in drugo, ndr) e si organizzano festival in suo onore, è stato scritto anche un libro, Two Gentlemen of Lebowski rivisitazione del classico shakespeariano". Esiste persino una religione, il dudeismo. "È come far parte di una grande famiglia. Qualche anno fa sono andato a uno di questi festival. Ho avuto il mio momento alla Beatles. Mi hanno annunciato: 'The Dude!'. Sembravamo tutti pazzi, tutti vestiti da bowling".