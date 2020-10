Jeff Bridges ha il cancro: l'annuncio shock della malattia con le parole del Drugo de "Il grande Lebowski"

"Come direbbe il Drugo, nuova me**a è venuta alla luce", così inizia il triste annuncio social del premio Oscar Jeff Bridges , citando una battuta del personaggio cinematografico de "Il grande Lebowski" che lo ha reso immortale per i fan. All'attore è stato diagnosticato un tumore e ha voluto condividere la notizia con i follower, spiegando che nonostante sia consapevole di quanto sia ardua questa battaglia, si sente fortunato perché la prognosi sarebbe buona.

"Mi è stato diagnosticato un linfoma. Anche se si tratta di una malattia grave, mi sento fortunato ad avere a disposizione una grande squadra di medici e la prognosi è buona. Sto iniziando le cure e vi terrò aggiornati sulla mia guarigione", ha spiegato sui social l'attore, che sul grande schermo è stato protagonista in "La leggenda del re pescatore", "Crazy Heart", "Il grinta", Starman", "Tucker", oltre al cult dei fratelli Coen.

Dopo essere stato inondato da auguri e messaggi di incoraggiamento di fan e colleghi, Bridges ha espresso gratitudine alla sua famiglia e agli amici che hanno scelto di stargli vicino in questo momento per lui delicato con un nuovo messaggio social: "Sono profondamente grato per l'amore e il sostegno che sto ricevendo dalla mia famiglia e dagli amici. Grazie per le vostre preghiere e auguri di pronta guarigione". Quindi ha concluso invitando gli americani ad andare a votare alle elezioni presidenziali del 3 novembre: "Per favore ricordatevi di andare a votare, ci siamo dentro tutti insieme in questa situazione".

