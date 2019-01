Jeff Bridges nei panni del "Drugo" in un video: torna "Il grande Lebowski"

Mentre qualcuno sogna il sequel de "Il grande Lebowski", i fan sono in fibrillazione: a sorpresa Jeff Bridges ha condiviso sui canali social un breve teaser in cui torna a vestire gli iconici panni di Jeffrey, detto "Drugo". Nel breve video è accompagnato dalle note del brano del film, "The Man in Me" di Dylan. E' l'annuncio di un ritorno? Probabile invece si tratti di uno spot, perchè la data riportata alla fine è il 3 febbraio 2019, giorno del "Super Bowl"...