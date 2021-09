Jeff Bridges: "Il cancro è in remissione. Torno a lavorare"

La notizia è arrivata, come al solito, sui social. "Sto meglio" ha scritto Jeff Bridges su Instagram. Poi, invitando i follower a visitare il sito web, ha rivelato quello che i fan attendendevano di sentire da tempo. "Il mio cancro è in remissione e il Covid è nello specchietto retrovisore. Sono entusiasta di tornare a lavorare in The Old Man".