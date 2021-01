Jeff Bridges è euforico: "Il mio tumore si è drasticamente ridotto"

Grandi progressi per Jeff Bridges nella battaglia contro il cancro linfatico, contro cui combatte da oltre tre mesi. La star di "Il grande Lebowski" lo ha annunciato sul suo sito ufficiale scrivendo: "Vado alla TAC per vedere se il mio nuovo protocollo sta riducendo il mio tumore. Si scopre che funziona benissimo. La cosa si è drasticamente ridotta".

La notizia l'ha reso letteralmente "euforico", come scrive lui stesso nel messaggio, scritto a mano e pubblicato sul suo sito web, ma tornando a casa l'attore premio Oscar racconta di aver acceso la televisione e di aver cambiato umore: "Accendo la TV per scoprire cosa sta succedendo nel mondo e vedere il nostro paese attaccare se stesso mi ha spezzato il cuore. E mi sorge una domanda: cosa può fare un individuo in una situazione come questa?"

Bridges aveva raccontato per la prima volta di avere un linfoma a ottobre utilizzando una battuta di Drugo del film cult dei fratelli Cohen:"New shit has come to light", aveva scritto su Twitter. "Mi è stato diagnosticato un linfoma. Sebbene sia una malattia grave, sono fortunato ad avere una grande equipe di medici che mi segue e la prognosi è buona".

Poche settimane fa aveva postato uno scatto in cui, sdraiato in terrazza con un cucciolo in grembo e quasi irriconoscibile senza capelli, scriveva telegraficamente: "Ecco le news: mi sento bene; mi sono rasato la testa; ho preso un cucciolo, Monty; ho festeggiato il compleanno, 71 anni".

Adesso i segnali di speranza si fanno sempre più concreti.