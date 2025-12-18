"Taratata" è il nuovo singolo dei Jalisse in uscita il 19 dicembre. Scritto, arrangiato e interpretato dal duo (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), è uno dei brani proposti a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo 2026, non accettato per la 29esima volta. "Tanto noi non ci arrendiamo! Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche in nostri sogni", hanno dichiarato.