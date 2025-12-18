Logo Tgcom24
Non si molla

I Jalisse non si arrendono: esce "Taratata", il brano rifiutato a Sanremo

Il singolo arriva il 19 dicembre: il duo ha incassato da Carlo Conti il ventinovesimo "no" per il festival

18 Dic 2025 - 08:26
© Ufficio stampa

© Ufficio stampa

"Taratata" è il nuovo singolo dei Jalisse in uscita il 19 dicembre. Scritto, arrangiato e interpretato dal duo (Alessandra Drusian e Fabio Ricci), è uno dei brani proposti a Carlo Conti per il prossimo Festival di Sanremo 2026, non accettato per la 29esima volta. "Tanto noi non ci arrendiamo! Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche in nostri sogni", hanno dichiarato.

Il nuovo brano

 Il brano, dalle sonorità moderne, parla di una storia raccontata con quell'ironia che oggi più che mai contraddistingue i Jalisse. Alessandra e Fabio, coppia nella vita e sul lavoro, continuano a sfornare i loro brani con l'entusiasmo di due ragazzini che inseguono dei sogni, senza mai arrendersi. Come veri artigiani della musica utilizzano le loro canzoni per mandare dei messaggi, veicolandole sul web dove ormai sono diventati una vera e propria tendenza.

Il tormentone Sanremo

 Ogni anno, in occasione dell'annuncio del cast sanremese, sperando nella sorpresa, è attesissima la loro reazione sui social. I loro post diventano, anno dopo anno, sempre più virali: lo scorso anno hanno stappato le birre in diretta Instagram mentre quest'anno la scenetta li ha visti impegnati a gonfiare i palloncini rossi per festeggiare il loro "29mo compleanno…di no".

Nion si arrendono

 Con la loro disarmante ironia, Fabio e Alessandra dichiarano: "Tanto noi non ci arrendiamo! Continuiamo a portare avanti la nostra musica, i nostri progetti e anche in nostri sogni. Chissà che il prossimo anno si riesca a festeggiare il nostro trentennale sul palco dell'Ariston! La gente ci vuole e noi cercheremo di non deluderla".

