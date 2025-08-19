Pippo Baudo, l'intuizione sulla canzone dei Jalisse a Sanremo Giovani: "Ci disse di finirla un'ottava sopra"

Ai ricordi della cantante fanno eco gli aneddoti di Fabio Ricci, il quale descrive Pippo Baudo come un professionista a tutto tondo. "Come direttore artistico e come musicista ci teneva anche a mettere il suo punto di vista. Ricordo che quando ha sentito Vivo - la prima canzone che noi abbiamo presentato alle selezioni di Sanremo Giovani, che poi ci hanno permesso di andare a Sanremo nel 1996 con un altro brano - ci fermò, ci prese da parte e disse ad Alessandra di finire la canzone salendo di un'ottava".



Quindi, il componente dei Jalisse prosegue: "Il brano terminava con una nota specifica e lui ebbe questa intuizione e disse ad Alessandra di andare un'ottava sopra perché richiama l'applauso e apre i cuori nell'atto finale. Ovviamente è una chicca che c'è soltanto nella diretta che facemmo a Sanremo, perché nel disco non l'abbiamo messa".