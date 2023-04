Jack Black, la canzone solista da "Super Mario Bros" è un tormentone cult e punta agli Oscar

Successo per la ballad "Peaches" in cui l’attore e rocker offre un’interpretazione soul al piano. Il videoclip è virale e il brano vola nella Hot 100 Singles

Il Film", Jack Black presta la voce a Bowser, il villain della saga di videogame. Ma non solo. Nella pellicola appena uscita al cinema basata sulle avventure dell'omonimo personaggio simbolo dei videogiochi Nintendo canta anche a squarciagola un brano intitolato “Peaches” , un'ode d'amore per Peach, la principessa del Regno dei Funghi. Il risultato è una deliziosa canzone soul che alcuni media ipotizzano possa essere in odore di candidatura agli Oscar 2024 come miglior canzone originale. E intanto è entrata nella classifica Hot 100 Singles.

La canzone "Peaches" è la canzone contenuta nella colonna sonora di "Super Mario Bros". Una ballata non convenzionale e ironica. Nella pellicola, Bowser la canta in preda all'ossessione per la sua desiderata e amata Principessa Peach. Jack Black l'ha scritta insieme ai registi del film Aaron Horvath e Michael Jelenic e a Eric Osmond e John Spiker.

Il video Nel videoclip l'attore si travesta da una sorta di Bowser in live action con tanto di abito verde ed elmetto nero e arriva all'interno di un fungo dalle pareti rosa Peach (della stessa tonalità del vestito della Principessa). Al pianoforte l'istrionico Jack Black riesce a regalare una vis comica a un personaggio che è stato sempre tratteggiato come il cattivo di turno.





Il successo del film "Super Mario Bros. Il Film" sta sbancando al box office in tutto il mondo (con oltre 13 milioni di euro solamente in Italia) e in una settimana ha ottenuto il miglior risultato mai avuto da qualsiasi film di animazione al cinema nel periodo di uscita, battendo addirittura "Frozen II". Nella versione originale oltre alla voce di Jack Black sono presenti quelle di Chris Pratt (Mario), Anya Taylor-Joy ( Principessa Peach) e Charlie Day (Luigi). Keegan-Michael Key è la voce a Toad, Seth Rogen quella di Donkey, mentre Fred Armisen è Cranky Kong.