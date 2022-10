Super Mario: ecco il primo trailer del film d'animazione tratto dai videogame

Il Film, il nuovo adattamento cinematografico dedicato a uno dei personaggi più amati nella storia dei videogiochi. Realizzato in collaborazione con Illumination , studio che recentemente ha lavorato a "Minions 2 - Come Gru diventa cattivissimo", il film arriverà nelle sale italiane nel 2023 e racconterà una nuova storia ambientata nel Regno dei Funghi.

Il primo trailer, in tal senso, ci dà un assaggio di quella che sarà la prossima avventura di Super Mario sul grande schermo e dell'antagonista che il nostro eroe dovrà affrontare lungo il cammino.

Il filmato, presentato nella cornice del festival Comic-Con di New York, inizia con l'isola fluttuante di

Bowser

Kamek

Super Stella

pronta a raggiungere il regno dei Pinguini per permettere al suo leader di invaderlo:introduce lo storico villain creato dalla casa di Kyoto (e interpretato per l'occasione dall'attore Jack Black), mentre i pinguini tentano di sconfiggerlo... a suon di palle di neve. Bowser risponde con tutta la sua furia distruggendo le mura della città e trovando la storicache abbiamo imparato ad amare nei videogame dedicati all'idraulico (o meglio, ex!) più famoso dei videogiochi.

Il video si concentra poi su

Super Mario

Toad

Luigi

ci sarà spazio per Anya Taylor-Joy nei panni di Peach, e Seth Rogen in quelli di Donkey Kong

(la cui voce, nella versione originale, è stat affidata all'attore Chris Pratt), che raggiunge il Regno dei Funghi dopo essere entrato in uno dei famosissimi tubi: qui, il nostro eroe viene accolto da(interpretato da Keegan-Michael Key), che lo accompagnerà in questa nuova avventura. Il primo trailer del film prodotto da Nintendo ci mostra anche un assaggio di, fratello del protagonista interpretato da Charlie Day, che comparirà durante la storia insieme ad altri personaggi dell'universo creato dalla casa di Kyoto. Tra questi,

IGN

Super Mario Bros. Il Film non ha ancora una data ufficiale per il mercato italiano, ma sappiamo che la distribuzione negli Stati Uniti e in Giappone è attualmente prevista per i primi giorni di

aprile 2023

. È lecito attendersi che l'uscita nelle sale cinematografiche del Bel paese possa avvenire in concomitanza con quella degli altri mercati principali del mondo.