Super Mario torna al cinema: il primo trailer sarà svelato al Comic-Con di New York

Dopo diversi mesi di attesa e per la gioia dei fan di tutto il mondo, l'azienda giapponese ha confermato che il primo teaser del nuovo film a lui dedicato sarà presentato in anteprima al Comic-Con di New York .

Annunciato originariamente nel 2018, Super Mario: The Movie è prodotto da Nintendo in collaborazione con lo studio di animazione Illumination, che ha dato vita a grandi successi come i Minions.

Il film è riapparso successivamente durante il

Nintendo Direct

Shigeru Miyamoto

Chris Pratt

Charlie Day

Anya Taylor-Joy

Jack Black

dello scorso settembre, in cui il creatore del personaggioha svelato il cast del film che includerà(Guardiani della Galassia) nel ruolo del personaggio principale. Accanto all'attore figurano anche(It's Always Sunny in Philadelphia) nel ruolo di Luigi,(La Regina degli Scacchi) nel ruolo della Principessa Peach e(School of Rock) nel ruolo di Bowser.

L'uscita del film, inizialmente prevista per il periodo natalizio di quest'anno, è stata posticipata all'inizio dell'anno al

7 aprile 2023

6 ottobre

in Nord America, con data ancora da stabilire per il mercato italiano. Per avere qualche dettaglio in più bisognerà dunque attendere il trailer, che verrà proiettato nella serata deldal festival dei fumetti di New York.