Warped Kart Racers, quando i Griffin imitano Super Mario

Visto che Super Mario ha difficoltà a uscire dal cortile di casa Nintendo e Switch, e sebbene ci siano dei timidi tentativi su mobile (come nel caso della versione mobile del Kart dell’idraulico italiano più famoso del mondo dei videogiochi) Warped Kart Racers è un’aggiunta molto sfiziosa al catalogo Arcade, l’abbonamento flat "all you can play" di Apple .

Warped Kart Racers è un racing diretto, spassoso e veloce: se avete mai provato un Mario Kart, sapete già le regole del gioco.

Si corre veloci, anche se su iPhone non si accelera e fa tutto in automatico il vostro alter ego:

voi dovrete solo preoccuparvi di evitare gli ostacoli

è fondamentale derapare

accumulare energia che poi viene scatenata all’uscita verso il rettilineo

e d'imbroccare le curve e le chicane senza sbattere sui bordi o uscire dalla pista. Inoltre,: c’è un tasto apposito per questa funzione, e serve per frenare un po’ in curva ma soprattutto ad. Visto che in Warped Kart Racers non si accelera, è assai importante capire come sfruttare le derapate.

Poi ovviamente ci sono gli avversari, che provengono dall’arco narrativo

Griffin

Solar Opposites

King of the Hill

American Dad

potrete sbloccarli e impersonarli nelle gare successive

(nel gioco, tradotto nella nostra lingua, rimane l’originale "Family Guy") e i "consociati". Come nell’ispirazione nintendiana,, ma soprattutto sbatterli fuori di pista e bersagliarli con le "armi" del gioco, che includono per l’appunto i gusci di tartaruga che sono un omaggio evidente, o un plagio spudorato, dell’inventario di Mario Kart.

IGN

Completato il breve tutorial, che spiega ai due-tre giocatori al mondo che non hanno mai visto Mario Kart come funzionano le corse digitali,

si parte per il gioco libero, tre campagne single player di difficoltà crescente (le successive si sbloccano accumulando vittorie e medaglie, come da tradizione) e il multiplayer

, che è ancora più divertente se giocate con amici o parentame vario.

Oltre alle classiche gare dove conta il podio di arrivo,

ci sono anche gli eventi battaglia

dove non c’è un traguardo e si fanno punti colpendo gli altri concorrenti con le varie armi. I tracciati non sono male, ma non arrivano alle geniali soluzioni di casa Nintendo i cui designer hanno secoli di esperienza – questo è un bene se giocate con i piccoli di casa alla prima esperienza di racing.

Il

sistema di controllo touch

potete giocare anche con i joypad Bluetooth

(joystick per direzione, due tasti per derapata e armi) funziona piuttosto bene, ma se volete correre al massimo. L’ironia e l’umorismo dei Griffin e soci si avverte marginalmente, ma non ci lamentiamo – meglio correre e divertirci imitando Mario che assistere a interminabili sequenze d'intermezzo. Se vogliamo quelle, casomai, accenderemo la TV.



Tradotto completamente in italiano,

Warped Kart Racers è disponibile solo su dispositivi iOS in esclusiva attraverso l’abbonamento Apple Arcade

, dal costo di circa 5 euro/mese: noi abbiamo corso sul nostro iPhone 13 per una decina di circuiti, provando le diverse modalità del gioco, testando combinazioni di kart – pilota e glider, per circa una decina di ore.