Air Twister, Yu Suzuki riporta su mobile le dinamiche di Space Harrier

Quando il lontano pianeta del videogioco Air Twister viene invaso da alieni mostruosi, la principessa Arch non si arrende né fugge spaventata. Piuttosto, imbraccia il suo spara-distruttore e grazie ai suoi poteri si libra nell'aria per restituire con gli interessi pan per focaccia agli invasori extramondo.

Air Twister è un gioco immediato, a misura di mobile: controlliamo la protagonista, la principessa Arch di cui sopra, vedendola di spalle mentre viaggia tra i livelli del gioco volando sopra il suo pianeta, attraversando deserti e valli piene di funghi abnormi. Il nostro compito è spostarla per lo schermo per evitare proiettili alieni e ostacoli, e contemporaneamente aiutarla a prendere la mira contro i nemici che hanno l'ardore di sfidarla durante il suo volo.

Il sistema di controllo è preciso ma a volte poco funzionale: toccando lo schermo, sposterete la principessa in quel punto; toccando sui nemici, gli sparerete addosso. Il problema, data la velocità del gioco e soprattutto degli avversari, è che

a volte arriverete in ritardo

e invece di sparare a un mostraccio, lo mancherete e vi sposterete in quel punto, dove magari è in arrivo una colonna alabastro a velocità Frecciarossa Milano-Roma e vi farete pure male.

IGN

Bisogna prendere un po' la mano con questo sistema di controllo un po' anticonvenzionale, considerando che

ci saremmo aspettati un sistema classico a doppio joystick virtuale

. Tuttavia, quando arriva una formazione di nemici, potete "agganciarli" e farli fuori velocemente semplicemente "strisciando" con il dito su tutta la formazione, e questo funziona molto bene e dà un'incredibile soddisfazione.

In ogni caso, Air Twister scorre piacevolmente:

i livelli durano meno di un minuto

, sono dinamici e pieni di nemici da abbattere. Ogni livello ha una propria ambientazione e identità, e dal terzo l'ambientazione (colonne nere alabastro) inizia a rappresentare una minaccia per il nostro volo, perché se non le evitiamo ci costano quasi sempre una delle nostre tre preziose "vite". Naturalmente, alla fine di ogni livello c'è un boss finale, particolarmente coriaceo e con uno stile unico. Potrebbe essere un giga insettone che lancia palle azzurre mortali oppure un trittico di serpentoni scheletrici che cercando di farci fuori in tutti i modi.

IGN

I gamer con un po' di esperienza e soprattutto che giocavano già negli anni '80 e '90, a questo punto, staranno pensando: "Air Twister mi ricorda

Space Harrier

Yu Suzuki

Outrun

Virtua Fighter

After Burner

". Esatto, e non è un caso: l'autore è lo stesso:, veterano di serie storiche come. Air Twister condivide con il suo "antenato" non solo la prospettiva di gioco e il gameplay, ma anche l'impostazione dell'ambientazione, molto fantasy/onirica, con livelli molto differenti tra loro e pieni di particolari, come i "branchi" di scheletri che si muovono sullo sfondo desertico.

Una nota di merito va senza dubbio alla colonna sonora in stile opera rock, con delle sonorità molto ambiziose che ci hanno ricordato - cosa che per noi è un grosso complimento - i Queen e in particolare

Bohemian Rapsody

Completare i

12 livelli

del gioco vi prenderà circa un pomeriggio, ma solo perché ogni volta che perdete l'ultima vita, dovrete ricominciare da capo e non dall'ultimo livello raggiunto. Questo crea un po' di frustrazione nel dover ripetere tutto ogni volta, ma al tempo stesso allunga la "vita" del gioco, che altrimenti finireste in un'ora, massimo due. C'è anche da dire che ripetere i livelli permette di accumulare le "stelle" (assegnate quando fate fuori formazioni complete di nemici) che sbloccano delle nuove abilità o equipaggiamento della Principessa Arch.





Come lo abbiamo giocato

Abbiamo scaricato Air Twister da Arcade, l'abbonamento flat di Apple "all you can play" che vi permette di giocare circa 200 giochi senza spendere un centesimo extra e senza nemmeno l'ombra di acquisti in App. È tradotto in italiano e lo abbiamo provato sul nostro iPhone 13.