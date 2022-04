Alba: Missione Natura, il foto safari dagli autori di Monument Valley

Recentemente, Apple ci ha invitato a un incontro all’insegna del "green" e del rispetto dell’ambiente.

Quattro piacevoli chiacchiere con gli sviluppatori di Yuka , app che permette di verificare i contenuti di un prodotto dal codice a barre e che ti consiglia una alternativa più sostenibile o con meno conservanti; con quelli di Milkywire , che ti consente di sostenere economicamente una organizzazione no profit in ogni angolo del mondo e seguire l’evoluzione dei loro progetti; e Too Good To Go , utile per trovare alimentari geolocalizzati attorno alla tua posizione che hanno cibo in scadenza e che lo vendono in pack "a sorpresa" a prezzi convenientissimi.