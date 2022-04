Puzzle Quest 3: il ritorno del videogame tra fantasy e gemme da collezionare

Il gioco è sempre quello: c'è un reame fantasy, una storia di principesse e mostri, con magia e cavalieri di contorno

allineare le classiche tre gemme

, mentre tra un dialogo e l'altro si combatte contro orchi, ragnoni velenosi e scheletri usando la classica matrice dei giochi in cui si devono

Riuscire a mettere in fila tre gemme verdi o gialle

scatena un attacco contro il vostro nemico

i colpi diventano esponenzialmente più letali

la ferita sarà ancora più dolorosa

. Se riuscite ad allineare più di tre gemme, oppure a creare diversi filotti prima che il tempo a vostra disposizione per la "mossa" si esaurisca,. Riuscendo poi ad allineare i pochi teschi che girano per lo schermo,

Puzzle Quest 3 arricchisce quindi il classico gioco "tre gemme in fila" con elementi fantasy: non solo i teschi, ma anche gemme con segni e rune speciali, incantesimi da caricare e lanciare al momento decisivo, creando combo potentissime.

IGN

Purtroppo, però, per Puzzle Quest 3 è stato scelto il formato freemium

sarete pressoché costretti a giocarci per qualche manciata di minuti, per poi dover aspettare per sbloccare forzieri e soci

: le prime orette di gioco scorrono piacevolmente, poi si incontra il fatidico "paywall", quel momento in cui o si paga o si aspetta, e il gioco diventa assai frustrante. Il bello di Puzzle Quest è giocarselo per ore, in questa nuova versione "mobile" freemium

Non che il freemium sia il male assoluto, sia chiaro: quando ci permette di provare un gioco senza dover pagare subito, lo apprezziamo assai. Un gioco come Puzzle Quest 3 secondo noi

avrebbe meritato un'opzione "paga 10 euro e niente più attese"

. In ogni caso, è molto divertente e perfetto per il gioco in mobilità: dategli una chance, scaricarlo e provarlo non costa letteralmente nulla.

IGN

Puzzle Quest 3 è giocabile da chiunque sopra gli otto anni

intravedere i limiti della formula freemium

potrebbero inavvertitamente farvi spendere il PIL del Portogallo in una serata di gioco

. Noi abbiamo scaricato gratuitamente il gioco da App Store e affrontato una trentina di combattimenti su iPhone 13. Nella prima ora, non abbiamo riscontrato "blocchi" sensibili da paywall, poi abbiamo iniziato a: attenzione dunque a lasciare il cellulare in mano ai vostri figli o a fratellini/sorelline senza aver disattivato gli acquisti automatici, perché