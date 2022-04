Dungeons of Dreadrock: una lettera d'amore ai videogiochi di ruolo "vecchia scuola"

A cavallo degli anni '80 e '90, però, i giochi di ruolo erano gli Ultima , i Pool of Radiance e i primi tentativi 3D - Dungeon Master ed Eye of The Beholder .

Dungeons of Dreadrock è un omaggio pieno di sentimento e passione a questi ultimi due giochi, dove "GdR" vuol dire "Enigmi e combattimenti"

gustosi rompicapo da risolvere

. Il vostro viaggio nelle viscere del Dungeon sarà di un piano per volta, e ogni piano è una sfida da superare. Ci sono nemici da abbattere, colpendoli prima che vi feriscano: anche una sola mazzata è sempre mortale, quindi dovrete muovervi in modo da sferrare l'attacco per primi. Soprattutto, ci sono

Generalmente,

ogni "piano" (una schermata di cellulare) comprende un puzzle

. Per esempio, dovrete capire come muovere delle leve per aprire delle porte; oppure, come attirare un Ogre su una pedana. Come evitare delle palle di fuoco, o come lanciare un sasso in un teletrasporto per aprire una porta temporizzata e superarla prima che si chiuda.

Dungeons of Dreadrock è

un gioco stimolante e appetitoso: il classico "ancora un livello e poi spengo"

Lo sviluppatore si è inventato anche qualche sorpresa "particolare"

, ed è ora di andare a cena o a nanna senza che ve ne accorgiate. Chiaramente, la difficoltà dei livelli è crescente, e se i primi si fanno fuori abbastanza velocemente, già dal decimo dovrete riflettere bene su cosa e come fare per superarlo., che ovviamente non vi sveliamo ma che è capace di scombussolare un po' le regole del gioco.

Probabilmente ci faremmo qualche remora a consigliarlo a chiunque, visto che

è un gioco dalla grafica retro-antica, e su cui bisogna riflettere parecchio

senza spendere un centesimo per giocarci

. Visto che però è un gioco "freemium", potete scaricarlo e provare qualche livello, sorbendovi le pubblicità tra un piano e l'altro ma. Se poi vi piace, con meno di due euro eliminate ogni annuncio pubblicitario.

Dungeons of Dreadrock è consigliato a un pubblico di età superiore ai 12 anni

iPhone 13

, a patto che sappiano abbastanza bene l'inglese per leggere i suggerimenti presenti nei livelli. Noi abbiamo scaricato il gioco da App Store senza spendere un centesimo e abbiamo completato i primi 20 livelli su 100 su. Verso il decimo, abbiamo deciso di pagare i due euro, non tanto per togliere gli annunci ma per supportare il progetto.