Preparate pentole e fornelli, arriva Cooking Mama Cuisine!

Provereste a cucinare un melone con un ananas? Che piatto vi verrebbe in mente di creare con melanzane, sugo di pomodoro e una fetta di manzo? Per scoprirlo, non dovrete partecipare ai temutissimi "Pressure test" di MasterChef , ma solo ai mini-puzzle di Cooking Mama: Cuisine! , ultimo capitolo di una saga nata nel 2006 e che, con il primo episodio, ha dimostrato tre lustri fa come videogiochi e cucina possano funzionare assieme molto bene .

Nonostante qualche recente scivolone, è una serie che da anni fa divertire plotoni di chef videoludici, che possono intraprendere esperimenti culinari particolarmente arditi senza rischiare d'intossicare parenti e amici con preparazioni vere, né di mandare a fuoco la cucina per una pentola scaldata un po' troppo.

L'edizione "Cuisine!" di Cooking Mama è arrivata su iPhone e iPad via Apple Arcade

dovrete indossare il cappello di Chef virtuale e preparare manicaretti di ogni tipo

, l'abbonamento "all you can play" da circa 5 euro al mese della casa di Cupertino che offre un "menu" (è proprio il caso di dirlo) di circa 200 giochi senza acquisti in-app e altre brutte sorprese. Il gioco è molto simile ai capitoli passati:, dalle insalate molto ricche al pollo in umido, dal manzo saltato a pesci vari, polpette di fagioli o felafel.

Ogni "passo" della preparazione è un minigioco

Cooking Mama non vi spiega tutto, anzi, spesso vi dice meno del minimo indispensabile, e di proposito

funzionano molto bene su schermo touch

: dovrete infarinare una bistecca, oppure mischiare il soffritto, o affettare un cavolfiore. Da una parte,. Dall'altra, capire come tagliare, affettare, gratinare, far saltare in padella o friggere è un verso spasso, e non è mai troppo complesso. Questi minigiochi, peraltro,, dove guiderete coltelli e cucchiai con le dita sullo schermo, con una precisione e una immediatezza che con il controller sarebbe difficile da uguagliare.

La novità vera di Cuisine! è che vi lascia ancora più libertà rispetto ai Cooking Mama del passato

creare un piatto scegliendo degli ingredienti tra loro compatibili

: non ci sono solo delle vere e proprie ricette da seguire, ma potrete seguire la vostra ispirazione e. Attenzione, però: afferrare pomodori e friggere ali di pollo potrebbe farvi venire davvero fame, nel mondo reale!

Cooking Mama: Cuisine! è disponibile su Apple Arcade: noi l'abbiamo provato su iPhone 13 per circa cinque ore, completando dozzine di ricette e sbloccando abbellimenti grafici per la cucina virtuale. Il gioco è disponibile solo su dispositivi Apple ed esclusivamente tramite l’abbonamento Arcade, dal costo di circa 5 euro/mese ed è tradotto in italiano.