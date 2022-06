Mario + Rabbids: Sparks of Hope, il nuovo videogioco di Ubisoft Milano debutterà a ottobre

Dopo la fugace apparizione all'ultimo Nintendo Direct Mini, durante il quale la casa di Kyoto ha confermato l'uscita per quest'anno, il gioco realizzato da Ubisoft Milano è stato protagonista di uno showcase trasmesso in streaming nelle scorse ore.

Durante l'evento, dedicato alla presentazione del cast e di alcune delle meccaniche di gameplay alla base di questo sequel, la software house milanese ha confermato che la colonna sonora del progetto sarà realizzata da un trio di compositori particolarmente apprezzato nell'industria videoludica.

Sparks of Hope vedrà Mario, Rabbid Peach e gli altri personaggi affrontare un'avventura cosmica

un sistema di combattimento rifinito

, durante la quale dovranno cercare di salvare la galassia dalle grinfie di Cursa. Nel farlo, i giocatori potranno esplorare nuovi pianeti e sfruttarerispetto al primo episodio, che adesso fonde in modo più coeso strategia a turni e azione in tempo reale per dar vita a un'esperienza ancora più coinvolgente e divertente.

Guidati dal creative director

Davide Soliani

Sparks of Hope includerà un cast di nove personaggi

Edge

Rabbid Rosalinda

Bowser

Spark

, i ragazzi di Ubisoft Milano hanno confermato checomposto da Mario, Rabbid Peach, Luigi, Rabbid Mario, Peach, Rabbid Luigi e alcune new entry come. Persino, l'acerrimo nemico di Super Mario, si unirà al pericoloso viaggio dei nostri eroi per salvare la galassia sfruttando la scintilla magica degli: sarà uno dei personaggi da inserire nella squadra di tre combattenti affidata al giocatore.

Un aspetto fondamentale dell'avventura sarà il comparto audio, che sarà ampliato considerevolmente rispetto al gioco originale: oltre a

Grant Kirkhope

la nuova colonna potrà contare inoltre sulla collaborazione di Gareth Coker e la leggendaria compositrice Yoko Shimomura

, che aveva già collaborato con Ubisoft Milano al precedente progetto,

Si tratta di un trio davvero stellare che fa della creatività il punto di forza di ogni composizione: nella sua carriera, Kirkhope ha firmato le colonne sonore di franchise del calibro di

Donkey Kong

Banjo-Kazooie

Perfect Dark

Ori

Immortals: Fenyx Rising

Halo Infinite

, mentre dopo aver lavorato alla serie(Moon Studios), il compositore britannico Gareth Coker ha collaborato con Ubisoft sue con Microsoft per il recente

Yoko Shimomura, dal canto suo, non ha certo bisogno di presentazioni: i più giovani la ricorderanno per le colonne sonore di

Kingdom Hearts

Final Fantasy XV

Street Fighter 2

Breath of Fire

Live a Live

Super Mario RPG

Legend of Mana

, ma quelli con qualche anno in più sulle spalle avranno sicuramente a cuore i lavori svolti per impreziosire il comparto sonoro di

Il gioco, che

debutterà il 20 ottobre ancora una volta in esclusiva su Nintendo Switch

Raccolta Megabug

, sarà lanciato in tre versioni (Standard, Gold e Cosmic) e metterà a disposizione di tutti coloro che prenoteranno una copia l'esclusivo pacchetto, che includerà alcune armi Megabug prese in prestito dal primo capitolo.