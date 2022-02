Nintendo conferma il prossimo Direct: spazio ai giochi in uscita su Switch entro la fine del semestre

È tutto pronto per scoprire quali novità abbia in serbo Nintendo per la prima metà del 2022, un anno che è partito già alla grande con tanti giochi di rilievo lanciati in queste settimane: la casa di Kyoto ha confermato che il prossimo Nintendo Direct si terrà stasera e svelerà i titoli più importanti in uscita su Switch entro la fine di giugno . Si tratta del primo evento organizzato dall'azienda giapponese per quest'anno, nonché il primo focalizzato su più giochi dai tempi del Direct di settembre 2021.

L'evento potrà essere seguito sul sito ufficiale di Nintendo Direct e sul canale YouTube dell'azienda, con appuntamento fissato alle ore 23:00. Lo showcase, annunciato su Twitter dal colosso nipponico, promette quaranta minuti di annunci dedicati interamente alla line-up di giochi per Switch in uscita da febbraio a giugno.

Non ci sarà, verosimilmente, l'atteso sequel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild, il cui debutto è previsto indicativamente per la fine di quest'anno, ma è scontata immaginare che Kirby e la Terra Perduta, uno dei titoli più importanti dell'anno per Nintendo, possa far parte della nuova conferenza con uno sguardo più approfondito sulle meccaniche di gioco.

Probabile, poi, la presenza di altre esclusive in arrivo nel primo semestre dell'anno, come l'accattivante Triangle Strategy e Monster Hunter Rise: Sunbreak, espansione del gioco di ruolo di Capcom. Mentre i fan sperano in una data di lancio di Bayonetta 3, Splatoon 3 e Mario + Rabbids: Sparks of Hope, è più probabile che l'azienda possa avere in serbo delle sorprese mai viste prima.

