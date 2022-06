Gamescom 2022: Ubisoft conferma la sua presenza alla fiera videoludica tedesca

Tre anni dopo l'ultima, grande fiera in presenza dedicata al settore dei videogiochi, l'industria si prepara al "ritorno alla normalità" con un nuovo evento che si terrà in quel di Colonia il prossimo agosto: si tratta della Gamescom 2022 , prossima edizione della storica kermesse tedesca che, per l'occasione, adotterà un nuovo modello ibrido per offrire uno show coinvolgente tanto in formato digitale quanto a coloro che si aggireranno nei padiglioni del centro fieristico Koelnmesse .

Nonostante ciò, sembra che molti protagonisti del settore videoludico abbiano deciso di non partecipare a questa nuova edizione della fiera che si terrà dal 24 agosto in Germania, optando ancora una volta per showcase digitali ed eventi certamente meno esosi dal punto di vista economico. Ci sono, però, le dovute eccezioni.

, la software house franco-canadese responsabile dei vari, ha infatti confermato che sarà presente all'evento di Colonia per presentare al mondo le novità attualmente in cantiere presso i suoi studi sparsi in ogni angolo del mondo. Il gigante guidato daha annunciato la sua partecipazione su Twitter, confermando che sarà presenteper presentare i nuovi videogiochi destinati al debutto sul mercato nei prossimi mesi.

Allo stato attuale è difficile immaginare quale sarà la line-up proposta dall'azienda all'evento tedesco, ma alcuni indizi lasciano intendere che Ubisoft possa finalmente (ri)presentare il progetto

Skull & Bones

Assassin's Creed IV: Black Flag

Just Dance

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

, nato come costola die più volte rinviato dalla software house nel tentativo di donare al franchise un'identità ben precisa. Dovrebbe esserci spazio anche per l'edizione annuale di, il cui debutto avviene generalmente ogni anno nel mese di novembre, e con tutta probabilità anche per, rifacimento dello storico gioco d'azione lanciato nel 2003.

Improbabile che Ubisoft possa presentare a Colonia il

nuovo capitolo della saga Assassin's Creed

Infinity

Game as a Service

, nome in codice: l'azienda ha già confermato che nel mese di settembre, dopo un'estate trascorsa a celebrare i 15 anni della saga, si terrà uno showcase dedicato al nuovo capitolo che dovrebbe abbracciare la formula deiper creare una piattaforma in continua evoluzione, e in tal senso è difficile credere che la società possa "rovinare la sorpresa" svelando il primo trailer circa un mese prima.

Più probabile, al contrario, che Ubisoft decida di offrire uno spazio maggiore a un altro progetto che dovrebbe esordire quest'anno,

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Kingdom Battle

20 ottobre

. Il nuovo videogioco realizzato dalla divisione milanese dello studio, già responsabile del sorprendentelanciato nel 2017 su Switch, sarebbe in dirittura d'arrivo: nelle scorse ore, sul negozio online di Ubisoft, è apparsa una possibile data del nuovo capitolo, che dovrebbe debuttare il prossimoancora una volta in esclusiva per la console ibrida di Nintendo.