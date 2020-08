Jack Black dice addio al look da quarantena, via capelli, barba e baffi

È ora di dire addio al look da quarantena per Jack Black. La star di "The School of Rock" ha infatti deciso di dare un taglio a tutti i peli che hanno contraddistinto il suo aspetto negli ultimi mesi. E in un video su YouTube e sui social, che ha collezionato in poche ore oltre 2 milioni di visualizzazioni, mostra come si libera di capelli, barba e baffi...

Jack Black dice addio al look da quarantena Instagram 1 di 8 Instagram 2 di 8 Instagram 3 di 8 Instagram 4 di 8 Instagram 5 di 8 Instagram 6 di 8 Instagram 7 di 8 Instagram 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

"Everythung must go", "Ogni cosa deve andare", scrive l'attore a commento del video in cui, seduto su una poltroncina di paglia e munito di forbici e rasoio, taglia via tutto quello che può da testa e viso.

Pochi giorni fa Black aveva condiviso un altro video esilarante in cui esortava ad indossare la mascherina. L'attore, star di "The School Of Rock" e "Jumanji: Welcome To The Jungle" è sempre stato molto attivo sui social condividendo con i suoi fan anche i suoi tentativi di dimagrire.

Adesso sembra arrivato il momento di cambiare qualcosa e di lasciarsi alle spalle il vecchio Jack Black. Quello nuovo è completamente calvo e senza né barba nè baffi... ma un po' perplesso.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI