Passione videogiochi: Jack Black sbarca su YouTube

Jack Black è recentemente approdato su YouTube con un canale dedicato principalmente al mondo dei videogiochi.



Si chiama Jablinski Games e nel suo video introduttivo l'attore californiano, con la vena di comicità che da sempre lo contraddistingue, ha dichiarato di voler superare i numeri di Ninja e PewDiePie, due degli esponenti più attivi e famosi della piattaforma.



Dietro il canale YouTube, dove si parlerà anche di cibo e vita in generale, c'è lo zampino del figlio di Jack Black, che si sta occupando di dirigere, girare e montare i video:



"Voglio chiarire che non c'è alcuna produzione dietro a questo nuovo progetto. È tutta opera di mio figlio. Mi sta tenendo in ostaggio e non posso essere "tracciato". Autatemi", ha detto l'attore facendo riferimento a Tracer, il personaggio simbolo di Overwatch, lo sparatutto online di casa Blizzard.



Il primo video di Jablinski Games ha quasi raggiunto 2 milioni di visualizzazioni e ci sarà un nuovo contenuto ogni venerdì. Un successo annunciato per Black, che in passato è stato anche protagonista del videogioco Brutal Legend di Tim Schafer, autore delle storiche avventure Grim Fandango e Day of the Tentacle.



Chissà se anche lui si cimenterà nelle ormai classiche sfide a Fortnite...