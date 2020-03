Jack Black scatenato in quarantena: la folle danza è esilarante

Nessuno può mettere la comicità fisica di Jack Black in un angolo. Neanche la quarantena. E così, direttamente dalla sua villa californiana l'attore ha regalato ai fan un ballo folle, scatenato e molto personale, invitando a restare a casa in questo momento difficile. Nel video pubblicato sui suoi canali social, la star di "School of Rock" si dimena mezzo nudo, in mutande, cappello e stivali da cowboy, con un'invidiabile nonchalance.

In questi giorni moltissime star di Hollywood stanno condividendo video sui social per sensibilizzare l’opinione pubblica a non uscire per evitare il contagio da coronavirus. Non potevamo aspettarci di certo un messaggio in piena regola da uno come Jack Black, visto l’estro debordante del personaggio.

Il protagonista di "Alta Fedeltà" e dei due recenti sequel di "Jumanji" è anche musicista-cantante con il suo gruppo metal pop demenziale Tenacious D. Black è arrivato a fine estate al giro di boa dei 50 anni mantenendo invariata l'innata simpatia costruita attraverso la fisicità corpulenta, l’aspetto trasandato e lo sguardo dissacrante, una maschera comica spesso paragonata a quella di John Belushi.





