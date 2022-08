Incidente per la mamma di Ben Affleck nel weekend delle nozze bis con Jennifer Lopez

La mamma dello sposo è caduta dal molo della tenuta di proprietà dell'attore a Riceboro, in Georgia, poco prima del via alle celebrazioni, riportando una brutta ferita alla gamba. E' stata soccorsa e portata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni. L'attore e la cantante, che si sono sposati in gran segreto il 17 luglio, hanno organizzato un party lungo l'intero weekend che ha rischiato di saltare.

E' stato un grande spavento per Jennifer Lopez e Ben Affleck quando Christopher Anne Boldt, madre dell'attore, è scivolata dal molo. Subito sono arrivati i soccorsi e la donna è stata portata al St. Joseph Candler, un ospedale di Savannah. Ha riportato un taglio alla gamba che ha reso necessari alcuni punti di sutura ed ha lasciato la struttura in sedia a rotelle. Il Daily Mail ha pubblicato alcune foto della coppia di sposi all'esterno della clinica, con l'attore in maglietta e bermuda mentre fumava una sigaretta e la cantante sempre elegantissima.

Il 17 luglio Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno sorpreso tutti con le loro nozze a Las Vegas. Si sono giurati amore eterno in gran segreto nella celebre White Wedding Chapel, con la sposa che ha indossato un abito semplicissimo che aveva già nell'armadio. Ma la coppia non poteva risparmiarsi dal celebrare in grande stile e con tutti i loro cari un momento che hanno atteso per 20 anni. E così hanno pianificato un intero weekend di festeggiamenti a Riceboro.

Venerdì 19 agosto Ben Affleck e Jennifer Lopez hanno accolto il loro ospiti con una "cena di prova" con tanto di fuochi d'artificio. Sabato le cerimonia vera e prova e domenica un pic-nic chiuderà i festeggiamenti. Una festa blindatissima e per un numero ristretto di persone: la lista degli invitati non è nota, ma di certo non sarà assente Matt Damon, caro amico dello sposo sin da quando erano bambini. E poi, ovviamente, ci saranno tutti i loro figli: Violet Anne (16 anni) Seraphina Rose (13) e Samuel Garner (10) che Affleck ha avuto con l'ex moglie Jennifer Garner e Emme Maribel e Maximilian David che JLo ha avuto con l'ex marito Marc Anthony.