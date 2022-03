I Rolling Stones tornano in Europa per i 60 anni di carriera: il 21 giugno a Milano

I concerti prenderanno il via 1° giugno dallo Stadio Wanda Metropolitano di Madrid, per poi proseguire a Monaco di Baviera, Liverpool, Amsterdam, Berna, Milano, Londra, Bruxelles, Vienna, Lione, Parigi, Gelsenkirchen e infine Stoccolma.

Il 9 giugno la band farà ritorno in patria per una performance allo Stadio Anfield, nel cuore di Liverpool. L’evento sarà per la leggendaria rock band la prima volta in uno stadio della città inglese, dove Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood torneranno a esibirsi dopo più di 50 anni. Si preannuncia già una scaletta speciale quella che gli Stones hanno in serbo per il loro anniversario e che non deluderà i fan di classici come "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin’ Jack Flash", "Tumbling Dice", "(I Can’t Get No) Satisfaction", "Start Me Up".

Ecco le date

GIUGNO

1 MADRID - WANDA METROPOLITANO

5 MONACO - OLYMPIA STADION

9 LIVERPOOL - ANFIELD STADIUM

13 AMSTERDAM - JOHAN CRUYFF ARENA

17 BERNA - WANKDORF STADIUM

21 MILANO - STADIO SAN SIRO

25 LONDRA - BST Hyde Park

LUGLIO

3 LONDRA - American Express presents BST Hyde Park

11 BRUXELLES - KING BAUDOUIN STADIUM

15 VIENNA - ERNST HAPPEL STADIUM

19 LIONE - GROUPAMA STADIUM

23 PARIGI - LONGCHAMP RACECOURSE

27 GELSENKIRCHEN - VELTIN ARENA

31 STOCCOLMA - FRIENDS ARENA

