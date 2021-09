Rolling Stones, durante il tour l'iconico logo cambia colore: diventa nero in onore di Charlie Watts

"Paint it black". Come recita il titolo di uno dei famosi brani dei Rolling Stones , la rock band britannica cambierà il suo iconico logo con labbra e linguaccia da rosso a nero per commemorare il compianto batterista Charlie Watts . Secondo il Sun, Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood renderanno omaggio al compagno in questo modo durante il tour che prenderà il via il 26 settembre da St. Louis.

Oltre ad essere proiettato su grandi schermi, il nuovo design sarà utilizzato per il merchandising e le immagini dei tour. Jagger e soci vorrebbero anche mostrare dal vivo un commovente montaggio d'archivio di filmati con Charlie durante i loro spettacoli. Una fonte ha detto al Sun: "Non vogliono che siano concerti funerei perché sanno che i fan hanno pagato bei soldi per vederli. Ma a loro sembra giusto mostrare in qualche modo un riferimento alla morte di Charlie perché era una parte così vitale della band e sarà strano per tutti loro non averlo lì".

Watts è morto il 24 agosto a 80 anni. La band riprenderà il No Filter Tour per 13 date. Partito nel 2017 da Amburgo, dopo date in Europa e Regno Unito si è trasferito negli Stati Uniti a metà 2019. L'ultimo concerto in cui hanno suonato tutti insieme con Charlie Watts risale al 31 agosto 2019 a Miami.

Il batterista degli Stones è stato sepolto con una cerimonia privata che si è tenuta la scorsa settimana nel Devon, Regno Unito, degna del personaggio senza fronzoli quale era il rocker. I suoi compagni di band non hanno potuto partecipare a causa delle restrizioni per il Covid. Jagger, 78, Richards, 77, e Wood, 74, sono rimasti così a Boston, dove stanno ultimando le prove per i prossimi concerti.