I Rolling Stones continuano il tour senza Charlie Watts

The show must go on. Il vecchio motto vale anche per i Rolling Stones che, in mezzo al lutto mondiale per la morte del batterista Charlie Watts , proseguiranno in autunno il loro tour americano già pianificato. Lo ha annunciato il promoter Concerts West che in una breve e lapidaria nota ha fatto sapere "Le date si terranno come da programma", rispondendo ai dubbi di chi pensava che Mick Jagger e soci si sarebbero definitivamente fermati.

Il No Filter Tour è il quarantottesimo tour degli Stones, a supporto dell'album "Blue & Lonesome". Partito nel 2017 da Amburgo, dopo date in Europa e Regno Unito si è trasferito negli Statu Uniti a metà 2019. L'ultimo concerto in cui hanno suonato tutti insieme con Charlie Watts risale al 31 agosto 2019 a Miami. La seconda parte del tour americano, originariamente prevista per il 2020, era stata rinviata per la pandemia: prenderà il via da St. Louis, nel Missouri dal 26 settembre e proseguirà per 12 date fino al 20 novembre con la chiusura ad Austin, Texas.

In questo momento di lutto i membri della band sono chiusi dietro un muro di silenzio. Una fonte vicina agli Stones avrebbero rivelato al Sun che le nuove date saranno una sorta di celebrazione dell'amico scomparso: "Per loro era come un fratello e sanno benissimo che avrebbe detestato l'idea di cancellare il tour. Charlie aveva dato la propria benedizione alle date che si erano già tenute in sua assenza, dunque loro onoreranno i suoi desideri".

A inizio agosto Charlie Watts aveva già rinunciato a prendere parte alle date dell'imminente tour per problemi di salute, cedendo il posto a Steve Jordan, batterista di fiducia di Keith Richards. Nel comunicato diramato dalla band, Watts aveva spiegato: "Per una volta, il mio tempismo è stato un po' sbagliato" aggiungendo: "Sto lavorando duramente per tornare completamente in forma, ma ci vorrà del tempo. Dopo tutte le delusioni che hanno avuto i fan dei Rolling Stones a causa del Covid, non voglio che debbano pure accettare un ulteriore rinvio. Ho quindi chiesto al mio grande amico Steve Jordan di sostituirmi".