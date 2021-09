Rolling Stones, via al tour Usa senza Charlie Watts: "Ci mancherà tantissimo, sul palco e fuori"

I Rolling Stones sono saliti sul palco del Dome at America's Center a St. Louis per la prima volta dopo la morte di Charlie Watts per riprendere il loro "No Filter Tour" negli Stati Uniti dopo l'interruzione per il Covid. Lo spettacolo si è aperto con un palco vuoto e solo un ritmo di batteria mentre scorrevano le foto di Watts sugli schermi giganti. “Ci mancherà tantissimo Charlie, dentro e fuori dal palco" ha detto durante il concerto Mick Jagger .

"Questo è il nostro primo tour in assoluto che abbiamo mai fatto senza di lui", ha detto Jagger prima di dedicare a Watts "Tumbling Dice". Durante lo show i leggendari rocker hanno eseguito una serie di classici del loro iconico repertorio offrendo al pubblico brani come "Paint It Black", "Sympathy For The Devil", "Jumpin Jack Flash" e "Gimme Shelter".

Watts è morto il 24 agosto a 80 anni. Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood hanno ripreso il "No Filter Tour" che conta 13 date: partito nel 2017 da Amburgo, dopo date in Europa e Regno Unito si è trasferito negli Stati Uniti a metà 2019. L'ultimo concerto in cui hanno suonato tutti insieme con Charlie Watts risale al 31 agosto 2019 a Miami.

APPELLO AI FAN: "VACCINATEVI" - Nel dietro le quinte del primo concerto, i tre membri della band britannica attraverso un video postato sui social hanno detto: " Ciao a tutti, siamo tornati", invitando poi il loro pubblico a rispettare le norme anti-Covid. "Vogliamo darvi una grande serata", ha detto Ronnie Wood. "E una serata sicura", gli ha fatto eco Mick Jagger. "Noi siamo vaccinati, e dovreste esserlo anche voi", ha aggiunto Keith Richards: "E se vogliono la maschera, mettetevi la maschera, non è un grosso sacrificio".

