I 75 anni di Massimo Boldi, da Cipollino della tv a re dei Cinepanettoni

Da batterista a "Cipollino" del cinema comico italiano fino a diventare re indiscusso dei Cinepanettoni. Massimo Boldi festeggia oggi i suoi 75 anni, la maggior parte dei quali trascorsi a far ridere e divertire. Per più di vent'anni ha fatto coppia con Christian De Sica, con cui ha formato uno dei sodalizi di maggior successo del grande schermo. E in tv non è rimasto certo nell'ombra: 11 i Telegatti vinti nella sua carriera televisiva.

Gli esordi - Nato il 23 luglio in provincia di Varese, Massimo Boldi, dopo le scuole serali e vari lavori, tra cui quello di vetrinista e venditore porta a porta per la Motta, non ha subito intrapreso la carriera del comico. Boldi è stato prima di tutto un batterista, seguendo la sua grande passione artistica sino al giorno in cui non è stato scritturato da Gianni Bongiovanni all'Intras Derby Club, locale di Milano, dopo aver partecipato all'edizione di "Canzonissima 1974" con Raffaella Carrà e Cochi e Renato.

Il cabaret e la televisione - Da questo momento in poi ha inizio la sua carriera artistica come attore comico e cabarettista. Comincia a lavorare con artisti come Enzo Jannacci, Cochi e Renato, Giorgio Gaber, Bruno Lauzi, Giorgio Faletti, Umberto Bindi, Gino Paoli, Paolo Villaggio, I Gufi e Teo Teocoli.

Proprio con Teocoli approda in televisione dove dà vita al primo show per comici della tv, “Non lo sapessi ma lo so”, autori del programma Zuzzurro e Gaspare con Gino e Michele. Per improvvisazione di Teocoli nacque, proprio in quella trasmissione, il personaggio forse più famoso e amato di Boldi, "Max Cipollino", uno strampalato conduttore di un telegiornale di una piccola tv privata (Teleraccomando). Boldi rispondeva alla regia con il telefono posato sulla scrivania e nella foga spaccava il telefono, appoggiando la cornetta all'apparecchio.

Nella stagione 1988-1989 Antonio Ricci ideò per Canale 5 in onda dopo il vero TG, un telegiornale satirico innovativo in diretta, "Striscia la notizia", programma comico dell'emittente televisiva tuttora in onda.

Boldi parteciperà in seguito a numerosi programmi televisivi sulle principali reti nazionali italiane. Per Mediaset lavora a programmi di successo come "Drive In", dove interpreta nella prima edizione il suo personaggio "Cipollino" e nelle altre la parodia di "Star Trek", divenuto "Bold Trek", poi "Risatissima", "Grand Hotel" e molti altri, tra cui tre edizioni di "Scherzi a parte" (1994 /2002/ 2005) e "La sai l'ultima?" (2008).



Al cinema - Dopo alcuni ruoli di partecipazione e di comprimario tra cui "Sono fotogenico" di Dino Risi nel 1980 e "Eccezzziunale veramente" di Carlo Vanzina nel 1982), Boldi conosce il successo rivelandosi come il nuovo comico del cinema italiano dalla metà degli anni Ottanta con i dittici di "Scuola di ladri" (1986, 1987) e "Yuppies" (1986), film cult di cui seguì il filone continuato in coppia con Christian De Sica con una serie di commedie natalizie, i cosiddetti cinepanettoni, prodotte da Luigi ed Aurelio De Laurentiis per la Filmauro.

Il sodalizio con Christian De Sica durò 20 anni per interrompersi nel 2006, due anni dopo la morte di Marisa, l’adorata moglie di Massimo.

Solo nel 2012 i due sono riusciti a ricucire il loro rapporto e nel 2018 è arrivato il primo di un altro ciclo di film di coppia: "Amici come prima", un titolo che sembra proprio adatto alla loro bella storia di amicizia e collaborazione.

