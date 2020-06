Boldi e De Sica di nuovo insieme in un cinepanettone? Un tam tam in Rete fa sognare i fan

La pagina Instagram "Rivogliamo_boldidesica_insieme" ha lanciato la notizia che Christian De Sica e Massimo Boldi torneranno in un nuovo cinepanettone , in arrivo in sala per le prossime festività natalizie. Le riprese dovrebbero prendere il via a fine luglio. L'annuncio a sorpresa, che intanto ha acceso l'entusiasmo dei numerosissimi fan della coppia, non ha ancora trovato conferme ufficiali. Intanto entrambi gli attori hanno condiviso il post sui loro relativi profili social, senza commenti...

A inizio maggio De Sica su Instagram, pubblicando un servizio mandato in onda a "Studio Aperto", aveva annunciato: "Forse molto presto ritorneremo insieme", a corredo di un'immagine che lo ritraeva in compagnia di Massimo Boldi. Quest'ultimo aveva ribattuto al post: "Sarà un Natale come prima", mandando in visibilio tutti i loro sostenitori.

Dopo la condivisione dell'annuncio della fanpage, tantissimi commenti dei fan hanno inondato il profilo di Boldi e quello dedicato alla coppia di attori. In tanti hanno chiesto di riproporre nel cast anche alcuni personaggi che hanno segnato la storia dei cinepanettoni, come Enzo Salvi e Biagio Izzo. Tra i follower c’è chi azzarda qualche titolo rifacendosi alle vecchie pellicole e chi invece immagina un film a tema quarantena.

Nel 2018 "Amici come prima" aveva sancito il ritorno della coppia campione al botteghino dopo 13 anni. Il loro sodalizio era iniziato nel 1986 con "Yuppies - I giovani di successo" per poi interrompersi nel 2005 con "Natale a Miami". Dopo il grande successo di “Amici come prima”, Massimo Boldi aveva dichiarato: “Tutti si aspettavano un seguito, è vero, ma io e Christian non abbiamo litigato”. Da lì si sono succeduti diversi impegni per entrambi con Christian De Sica che a novembre scorso è stato regista e protagonista di "Sono Solo Fantasmi", ed è tornato in sala a febbraio 2020 con “La mia banda suona il pop” di Fausto Brizzi. In più sarà protagonista di "Chi ha incastrato Babbo Natale" di Alessandro Siani che, inizialmente previsto per fine 2020, è stato rinviato a fine 2021.

