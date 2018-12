Boldi-De Sica trionfano a Natale: "Amici come prima" il film più visto al cinema

Natale con il botto per il duo comico Boldi-De Sica, di nuovo insieme in "Amici come prima", dopo 13 anni di separazione. Il cinepanettone, una produzione Indiana Production in collaborazione con e distribuito da Medusa Film, con oltre 500 copie, ha incassato nel giorno del 25 dicembre oltre 1,3 milioni di euro al botteghino. Per l'esattezza 1.334.557.