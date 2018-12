"Amici come prima", Boldi e De Sica di nuovo insieme: "Inizia una nuova era di cinepanettoni"

Il cinepanettone doc non muore mai. Dopo una lontananza di 13 anni, Massimo Boldi e Christian De Sica tornano insieme in "Amici come prima", che arriva in sala dal 19 dicembre. Il loro primo film insieme, "Yuppies", risale al 1986, mentre l'ultimo, "Natale a Miami", è del 2005. Tgcom24 vi offre una clip esclusiva per scoprire la commedia degli equivoci dal titolo che sembra riflettere su un rapporto, non solo professionale, ormai completamente ritrovato.