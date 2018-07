Boldi e De Sica sul set del film "Amici come prima", che li ha riuniti dopo 13 anni

"Amici come prima" sarà il film che, 13 anni dopo, rivedrà insieme Massimo Boldi e Christian De Sica. Su "Tv Sorrisi e Canzoni", in edicola da martedì 3 luglio, i due attori spiegano il motivo del loro allontanamento: "In realtà non abbiamo mai litigato come molti invece hanno detto". Dal set del loro nuovo film che sarà nelle sale a Natale confermano che l'intesa tra loro è rimasta immutata: "Noi ci intendiamo subito".