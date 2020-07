Per Massimo Boldi l'amore è finito: addio alla fidanzata

Amore al capolinea per Massimo Boldi e Irene Fornaciari Instagram 1 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 Instagram 10 di 10 leggi dopo slideshow ingrandisci

L’attore aveva presentato ufficialmente la nuova compagna ai suoi follower ad agosto 2019. I due si erano conosciuti per caso, in treno. Da qui era nata una relazione molto forte che aveva spinto Boldi a fare i primi progetti, matrimonio compreso: "Ho pensato di sposarla, a un certo punto. Mi sono avvicinato quanto potevo alla sua vita. Ho conosciuto i suoi amici, preso persino una casetta a Lucca per noi due", ha raccontato.

L'attore di tanti cinepanettoni si è lasciato andare anche a una dolceamara confessione: "In ogni volto di donna che incontro io cerco sempre Marisa e poi la ritrovo solo guardando le mie ragazze. Averla amata come l’ho amata io è un dono, ma mi condanna a vivere nella continua nostalgia". Boldi rivela anche che per Irene ci sarà sempre: "Resterà fra noi una bellissima amicizia, spero. Io per lei ci sarò sempre. Le auguro di trovare la persona giusta, capace di darle tutto ciò che desidera".

