Massimo Boldi presenta la fidanzata Irene Fornaciari in tv

"Il 2019 è stato per me un anno molto fortunato, molto particolare. Il mio cuore è stato rapito da una donna straordinaria. Ve la voglio presentare, si chiama Irene". Massimo Boldi è apparso per la prima volta in tv in compagnia della nuova giovane fidanzata Irene Fornaciari . La coppia ha parlato della differenza d’età (lei ne ha 40 e lui 74) e della complicità che è nata tra loro.

"Sono diventato nonno, non immaginavo di potermi innamorare ad una certa età. Ad un certo punto è complicato, anche se non ho età perché sono un giocherellone. Ricominciare dall'inizio è molto bello". ha detto l'attore e comico milanese a "Italia Si".

Irene Fornaciari ha raccontato di come il compagno riesca a sdrammatizzare anche i momenti di forte tensione: "Una grande caratteristica di Massimo è la leggerezza con cui, pur essendo un uomo molto complesso, affronta la vita. Magari stiamo parlando di una cosa seria e in quel momento comincia a cantare o recita una battuta di un suo film. E questo mi piace assolutamente, la leggerezza è fondamentale", E ha poi proseguito: "Ho conosciuto la famiglia di Massimo, le figlie sono donne fantastiche. Ci vediamo, usciamo insieme senza nessun problema. E' andato tutto in modo molto naturale".

I due si sono conosciuti per puro caso durante un viaggio in treno diversi mesi fa. E un'iniziale amicizia si è trasformata in un sentimento più intenso. E da una manciata di giorni è spuntato anche un anello di fidanzamento al dito di Irene. Il matrimonio si avvicina?

