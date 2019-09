Massimo Boldi ritrova l'amore a 74 anni: "Sono fidanzato"

Massimo Boldi è di nuovo innamorato . E' stato lui stesso ad annunciarlo ospite di Caterina Balivo nella trasmissione "Vieni da me". Il comico, 74 anni, è rimasto vedovo nel 2004 per la morte della moglie Marisa, con cui è stato sposato 31 anni. Adesso ha ritrovato la felicità accanto alla 40enne Irene Federica Fornaciari . "Mi piace soprattutto come mi vuole bene" ha detto l'attore parlando della sua nuova compagna.

I due fanno coppia fissa ormai da qualche settimana, come si era intuito da alcune foto apparse nei rispettivi profili social. I 34 anni che li separano non sembrano essere un problema e la loro relazione è stata benedetta anche da una delle figlie di Boldi, Marta, che appare insieme a Irene in più di uno scatto su Instagram. La Fornaciari è di Lucca e proprio nella città toscana lei e l'attore hanno passato qualche giorno insieme nelle ultime settimane. Parlando di lei dalla Balivo Boldi ha detto di apprezzare soprattutto "la sua testa e come mi vuole bene". E dicendolo si è fatto prendere dalla commozione. Proprio vero che l'amore non ha età.