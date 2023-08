La rivoluzione culturale partita dal Bronx, che ha conquistato il mondo è nata tra le comunità nere del noto quartiere newyorchese e ha avuto in poco tempo un impatto su tutto: dalla musica all'arte, la moda, dallo sport fino alla politica. Individuare una data precisa in cui ebbe inizio un movimento così importante è difficile, ma per quasi tutti questo genere musicale nacque proprio l'11 agosto 1973 quando Clive Campbell, noto nel Bronx come DJ Kool Herc, si esibì come deejay alla festa della sua sorellina nella sala comune di un condominio in Sedgwick Avenue. “Back To School Jam”, questo il titolo della festa fu il primo happening hip hop della storia.

Le celebrazioni in America sono già iniziate da giorni, come stabilito dal Senato statunitense che ha istituito l'Hip Hop History Month, indicando in agosto il mese della ricorrenza e l'11 agosto come Hip Hop Celebration Day.



Il genio di Campbell Nato e ha trascorso i suoi primi anni di vita in Giamaica prima che la sua famiglia si trasferisse nel Bronx, Campbell è ancora un adolescente a quel tempo. A soli 18 anni, pone le fondamenta dell'hip hop esercitandosi sugli stacchi musicali dei dischi che fa girare sui piatti e iniziando a parlare a ritmo, ricordando lo stile 'toasting' sentito in Giamaica. Non passa molto tempo prima che il neo nato genere si diffonda a macchia d'olio in tutta New York.



Le prime band Tra i primi adepti c'è la Sugarhill Gang, che entra nella storia raggiungendo il 36° posto nella top 100 della classifica di Billboard, arrivando persino al numero 1 in alcuni paesi europei. E' la prima canzone rap nella top 40, tra le piu' famose degli anni settanta. La rivista Rolling Stone la mette al secondo posto delle migliori canzoni hip hop di tutti i tempi, un successo per il quale ha un peso specifico l'utilizzo come base di alcune sezioni strumentali del ritornello di Good Times degli Chic. "Sapevo che sarebbe esplosa e suonata in tutto il mondo petche era un nuovo genere di musica. C'era il jazz classico, il bebop, il rock, il pop. Ed ecco che arriva una nuova forma di musica che non esisteva", racconta all'Associated Press il cantante e componente della band Wonder Mike, al secolo Michael Wright. "Se non sapevi cantare o non sapevi suonare uno strumento, potevi recitare poesie ed esprimere la tua opinione. E cosi'" l'hip hop "è diventato accessibile a tutti", evidenzia Master Gee, anch'egli della Sugarhill Gang.

Hip hop al femminile Sono tante anche le donne che sposano l'hip hop, contribuendo al suo successo nel mondo. Come Roxanne Shante, originaria del Queens, che ha solo 14 anni quando nel 1984 diventa una delle prime MC donne dando vita alle Roxanne Wars: in pratica, una guerra tra crew a colpi di brani hip hop a partire dal suo Roxanne's Revenge, nato con la complicita' di un altro pioniere dell'hip hop come Marley Marl. "Quando guardo alle rapper donne di oggi, vedo speranza e ispirazione", dice Shante ricordando "le barriere che sono state in grado di abbattere, e' incredibile per me ed e' un onore persino farne parte dall'inizio". Molte altre donne si sono unite a lei nel corso dei decenni: da Queen Latifah a Lil 'Kim, da Nicki Minaj a Megan Thee Stallion.

Libertà di espressione Il boom dell'hip hop e' tale da sopravvivere anche a una vera e propria battaglia legale sulla liberta' d'espressione, innescata nel 1989 dalla pubblicazione di As Nasty As They Wanna Be. L'album dei 2 Live Crew sfida le leggi della Florida e viene dichiarato materiale osceno. Vendera' due milioni di copie, ma i membri della band devono passare anche dal carcere per qualche mese dopo essersi esibiti in un club in Florida. Il loro quarto album 'Banned in the USA' diventa poi il primo di sempre a ottenere un'etichetta ufficiale dell'industria discografica sui contenuti espliciti.

Contro la discriminazione L'importanza dell'hip hop e' particolarmente significativa nelle battaglie contro le discriminazioni e le ingiustizie sociali cui danno voce, tra i primi, Grandmaster Flash e i Furious Five nel brano The Message (1982), considerata dalla rivista Rolling Stone come la migliore canzone hip hop della storia. L'hip hop diventa la colonna sonora di film di grande successo come 'Fa' la cosa giusta' di Spike Lee e le tensioni razziali di quegli anni nel quartiere di Brooklyn traspaiono anche in canzoni come la celebre 'Fight the Power' dei Public Enemy. Ma non mancano le derive del genere quando la battaglia contro il potere sfocia in criminalita', scontri tra bande rivali e con le forze dell'ordine e tragiche morti come quelle di Tupac nel 1996 e The Notorious B.I.G. nel 1997.