Megan Thee Stallion e Dua Lipa insieme: il duo super hot celebra le donne

Il brano è tratto dal nuovo album della rapper in uscita prossimamente. Rilasciato proprio nel Women’s History Month, il singolo è una collaborazione esplosiva tra due delle donne più influenti dell’industria musicale. Il video dalle tinte horror che accompagna la canzone ritrae le due star in versione super hot con atmosfere piccanti e davvero bollenti.

Riguardo al progetto discografico, Megan Thee Stallion ha anticipato: "Questo album è stato il più emozionante da registrare. Mi aprirò finalmente in merito a cose delle quali non ho mai parlato pubblicamente. Sono nervosa e impaziente di far sentire ai fan questa parte della mia personalità".

Le due alle spalle hanno però già numerose altre collaborazioni di prestigio: Megan thee Stallion ha lavorato insieme a Beyoncé, Normani, Nicki Minaj e Maluma, mentre Dua Lipa ha realizzato canzoni con Calvin Harris, Sean Paul, Elton John, Miley Cyrus, Angèle, Andrea Bocelli e Blackpink.

Nel 2021 Megan ha vinto ben 3 Grammy ed è stata nominata per 4, ha vinto anche due Naacp Image Awards e Top Rap Female Artist ai Billboard Music Awards. E' inoltre nominata per altri due Grammy nel 2022, tra cui per Best Rap Performance con "Thot Shit". L'artista vanta 2 dischi di platino e 1 oro in Italia, tra i quali il featuring con Cardi B in "Wap" e la hit del 2020 "Savage". Megan raggiungerà Dua nel suo Future Nostalgia Tour in 3 date a partire dalla prossima settimana, e inizierà il suo tour questa estate.

