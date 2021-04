Dua Lipa superstar del pop, ha guadagnato oltre 23 milioni di euro nell'anno della pandemia

Dua Lipa superstar globale Instagram 1 di 23 Instagram 2 di 23 Instagram 3 di 23 Instagram 4 di 23 Instagram 5 di 23 Instagram 6 di 23 Instagram 7 di 23 Instagram 8 di 23 Instagram 9 di 23 Instagram 10 di 23 Instagram 11 di 23 Instagram 12 di 23 Instagram 13 di 23 Instagram 14 di 23 Instagram 15 di 23 Instagram 16 di 23 Instagram 17 di 23 Instagram 18 di 23 Instagram 19 di 23 Instagram 20 di 23 Instagram 21 di 23 Instagram 22 di 23 Instagram 23 di 23 leggi dopo slideshow ingrandisci

Si tratta di "Future Nostalgia", che Dua Lipa ha coraggiosamente pubblicato il 27 marzo 2020, quando la pandemia da Covid-19 era appena scoppiata. Ricco di brani di successo pluricertificati platino a livello globale il disco ha appena conquistato un Grammy e, a distanza di un anno, continua la sua scalata: da cinque settimane è ancora il più ascoltato su Spotify con oltre 5.5 miliardi di stream totali.



Una scommessa quella che la giovane artista ha fatto nel bel mezzo di un lockdown mondiale, che può essere considerata più che vincente.

Dua è riuscita a far ballare e a regalare un po' di spensieratezza in un periodo tra i bui che il mondo abbia mai attraversato ed è stata premiata per questo.

"Mentirei se dicessi che sapevo sarebbe andato tutto bene", dice l'artista a The SUn: "Ero decisamente spaventata... Ho finito di scriver el'album mentre stava avvenendo il blocco nel Regno Unito e c'era così tanta incertezza e sofferenza... è stato un momento molto confuso.

“La cosa che mi ha fatto venire voglia di pubblicarlo in quel momento è però che avevo concepito questo disco come una forma di evasione, per allontanarmi da qualsiasi pressione ... e quindi se c'era momento giusto per pubblicarlo, doveva essere allora".

In netto contrasto con la strategia di molte altre star tra cui Adele, che hanno deciso di ritardare l'uscita dei loro album, Dua ha incassato soldi e riconoscimenti inaspettati. L'azienda Dua Lipa Limited ha fatturato nel 2020 18.576.940 di sterline, con un aumento di quasi 8 milioni rispetto ai 12 mesi precedenti e anche la seconda società della cantante, la Dua Lipa Live LLP, ha ottenuto guadagni di quasi 2 milioni di sterline in più.

Leggi Anche Dua Lipa e Anwar Hadid festeggiano 365 giorni d'amore... a letto

Quando aveva solo 17 anni disse che "aspirava a essere Madonna", adesso, con sei nomination ai Grammy e una vittoria alla cerimonia del mese scorso, il suo status di superstar del pop globale è confermato.

Fidanzata da oltre un anno con il modello Anwar Hadid, fratello delle top model Gigi e Bella, Dua è sempre più in vista nei circoli sociali di serie A e le sue amicizie includono Chris Martin, Taylor Swift e Katy Perry.

Un viaggio straordinario il suo... verso il successo. Nata nel 1995 a Londra da genitori albanesi kosovari Dukagjin e Anesa, è cresciuta in un ex appartamento comunale prima che la famiglia tornasse nella capitale kosovara Pristina quando aveva 11 anni. A 15 la giovane è tornata nel Regno Unito, dove è rimasta con un'amica di famiglia e ha cominciato la sua scalata.