Dua Lipa, conto alla rovescia con scatti hot per un nuovo singolo e un nuovo album

Con uno scatto decisamente sexy in body blu e stivali col tacco Dua Lipa fa il countdown sui social per l'uscita del nuovo singolo "We're Good", l'11 febbraio e del nuovo album “Future Nostalgia: The Moonlight Edition”, il 12 febbraio. A 10 mesi dalla pubblicazione del suo secondo lavoro in studio “Future Nostalgia”, la popstar ne annuncia quindi una nuova edizione contenente le canzoni che non sono state incluse nel primo disco.