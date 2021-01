Dua Lipa inizia l'anno sfoggiando un fisico mozzafiato al sole del Messico

Capodanno al caldo per Dua Lipa. La popstar inglese per festeggiare il nuovo anno è volata dall'altra parte dell'oceano per godersi il sole e il mare del Messico. E così, in compagnia del compagno Anwar Hadid, con cui fa coppia dallo scorso agosto, e di alcune amiche, ha sfoggiato un fisico mozzafiato che non è sfuggito ai paparazzi.