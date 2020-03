Dua Lipa e l'orgoglio pop: "Future Nostalgia" è un antidoto ai tempi cupi

LEGGI ANCHE: Dua Lipa piange su Instagram e anticipa l'uscita di “Future Nostalgia”

"Ora sono molto più sicura di me stessa rispetto al passato, non ho più paura di buttarmi, sperimentare e provare nuove cose” ha detto spiegato Dua Lipa, che "Future Nostalgia" fa un deciso passo in avanti. E' tutto nel contrasto del titolo, dove si parla di un sentimento legato al passato ma qui in ottica futura. Dua Lipa ha messo nell'album echi e richiami della musica con cui è cresciuta, dalla disco anni 70 alla dance pop dei 90's, rivestendoli però di sonorità moderne.

“Ero appena stata ospite in un programma radiofonico a Las Vegas - ha raccontato - e mentre camminavo, schiarendomi le idee, ascoltavo la musica degli OutKast e No Doubt e ho pensato al motivo per cui continuavo ad amare questi brani, che non sembravano invecchiare affatto. Volevo incorporare questi sentimenti e suoni nostalgici che hanno caratterizzato la mia infanzia e il mio background musicale in un suono nuovo e moderno.”

Ne è uscito in questo modo un lavoro dall’impronta decisamente dance, con lo scopo di evadere da tutti gli aspetti più seriosi della vita. E, benché concepito ben prima che la situazione mondiale precipitasse nell'emergenza sanitaria che tutto ha paralizzato, il disco sembra fatto apposta per sopportare con un tocco di leggerezza i tempi più cupi. “Volevo fare muisca che ti distogliesse dai pensieri – Ha dichiarato in un’intervista –. Volevo solo rendere un po’ più facile alzarsi al mattino e non pensare alle cose negative che accadono al mondo”.

Ma divertimento non significa inconsapevolezza. E così Dua Lipa, da sempre capace di riportare nelle sue canzoni le cose in cui crede in maniera sincera, mette in alcuni dei brani riferimenti ai diritti delle donne. L’esperienza femminile è espressa sia attarverso un senso di empowerment (“Future nostalgia”) sia con osservazioni sulla disuguaglianza che le donne si trovano ad affrontare e sulle molestie sessuali ("Boys Will Be Boys"). “Don’t Start Now” , la hit in cima a tutte le classifice (certificata Platino in Italia) sembra essere la controparte del singolo del precedente album “New Rules”, in cui mostra le sue istruzioni per allontanare un ex.

Il suo tour mondiale è stato posticipato , il concerto italiano del 30 aprile 2020 è ora riprogrammato il 10 febbraio 2021 al Mediolanum Forum di Milano.

