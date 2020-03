Dua Lipa: ecco come allenarsi con la super star

LEGGI ANCHE>

Dua Lipa annuncia il nuovo album e tour: in Italia ad aprile

Un video in aggiunta a quello già rilasciato per il nuovo singolo "Physical” dal mood tipicamente Anni 80. Non mancano luci, colori e divertimento in attesa del suo nuovo album “Future Nostalgia” previsto per il 3 aprile.

