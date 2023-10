Sono state infatti annunciate sette nuove date del Piano solo tour , che vedrà il compositore impegnato, nel 2024, in numerose città italiane. Sebbene non ci sia nessuna conferma ufficiale da parte dell'artista, la comunicazione sulla vendita dei biglietti per i suoi prossimi concerti, fa ben sperare sulle sue condizioni di salute.

Le date Allevi si esibirà a Parma il 12 febbraio, mentre il 15 sarà al Teatro Massimo di Pescara. Il 27 febbraio il pianista suonerà al Gran Teatro Morato di Brescia, mentre il 29 sarà sul palco del Gran Teatro Geox di Padova. E poi ci sono le date del 3 marzo quando il compositore è atteso all’Auditorium Parco della Musica a Roma, e quella del 12 aprile al Teatro di Varese, per finire con l’ultimo concerto fissato per il 27 aprile, al Teatro dal Verme di Milano.

I biglietti dei concerti sono già acquistabili sul sito di TicketOne.

Le ultime apparizione sui social Due settimane fa Allevi aveva postato una foto in cui appariva sorridente, sdraiato su un pianoforte, con un incoraggiante messaggio, che lasciava ben sperare in un suo prossimo ritorno sul palco: "Si avvicina sempre di più il momento in cui ci incontreremo di nuovo. Le emozioni che condividiamo in quel momento magico chiamato concerto, sono per me un impulso a guardare al futuro, a sognare quel palco, quell'applauso, come fossero una festa dopo il doloroso percorso che ho dovuto affrontare. Devo però ritrovare le forze. Vi prego, aspettatemi ancora un po', cosicché io possa onorare al meglio la vostra presenza e possa vivere quegli attimi intensi di musica, di silenzio, di ricerca dell'infinito, di gioia pura, con la massima flessibilità del corpo. Ancora un po' di pazienza... aspettatemi! Presto saremo di nuovo insieme. Giovanni".

E quel momento sembra essere arrivato.

A inizio settembre invece, il compositore aveva pubblicato uno scatto, in piedi in quella che sembrava essere una sala di riabilitazione, con la mascherina sul volto, visibilmente dimagrito ma con un messaggio altrettanto incoraggiante: "Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall'inferno. La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio".



La comunicazione del tumore Giovanni Allevi aveva comunicato di essere malato nel giugno 2022 ed è in cura per un mieloma da oltre un anno. "Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa", aveva scritto sui social spiegando anche la sua scelta di allontanarsi per un po' dal palco. "La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".