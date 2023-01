Giovanni Allevi dal letto d'ospedale: "Ce la stiamo mettendo tutta, aspettatemi!"

Dai suoi profili social, il compositore condivide la sua lotta contro la malattia senza mai smettere d'inseguire la bellezza. Lo aveva fatto sin dal primo momento, trasformando il dolore in note musicali sul diagramma o catturando immagini durante la degenza ospedaliera, come quella foto di un tramonto riflesso nella sacca di medicinali che gli stavano somministrando. Adesso Allevi trova nuovamente la forza di sorridere e invia un nuovo messaggio di speranza alle centinaia di migliaia di persone che lo seguono sul web.

Le stesse a cui aveva sentito la necessità di parlare delle sue condizioni di salute poco dopo la diagnosi del mieloma. L'artista si è allontanato dalle scene per intraprendere una battaglia per la guarigione, concetto sul quale riflette nel suo ultimo post indossando una t-shirt che ritrae un libro che gli sta a cuore: "Per secoli la guarigione è stata un'arte magica, sciamanica, dove il talento del medico alchimista incontrava la piena fiducia del paziente, che si abbandonava alle sue visioni; la scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato". Con queste parole il compositore ha voluto sottolineare la fiducia nei professionisti che sanno curare non solo con i farmaci ma anche con i sorrisi.