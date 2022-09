Giovanni Allevi: "Le mani tremano per i potenti farmaci, non posso suonare"

Il pianista e compositore posta su Facebook una immagine delle sue mani , "tremanti" come le definisce lui stesso, per "i potenti farmaci ". Mani che non gli permettono più di suonare.

"Queste mani tremano - scrive Giovanni Allevi su Facebook - per via dei potenti farmaci che sto assumendo e per il momento non posso suonare".

L’artista però sottolinea di essere al lavoro su una nuova musica: "Invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle e incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica.

Non vedo l'ora di farvela ascoltare!".

A metà giugno, sempre sui social, Giovanni Allevi aveva fatto il doloroso annuncio, sulle note della sua amatissima musica, il 53enne pianista e compositore marchigiano spiega vadi aver scoperto di avere un tumore.

"Non ci girerò intorno: ho scoperto - scriveva sui social - di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto".

Il musicista negli ultimi tempi soffriva di dolori alla schiena ma aveva comunque voluto continuare i concerti del tour di Estasi (l'ultimo live alla Konzerthaus di Vienna). A fine estate era atteso in Estremo Oriente ma è stato costretto a fermarsi per un periodo di cure.

"Ho sempre combattuto - ha proseguito - i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco".

A luglio Giovanni Allevi ha dovuto affrontare un altro dramma, la morte della sorella maggiore Maria Stella. Un duro colpo che arriva in un periodo già difficile. Anche Maria Stella Allevi era una musicista, diplomata al conservatorio. Viveva da sola e faceva l'insegnante in una scuola di Ascoli Piceno.