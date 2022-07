Giovanni Allevi, nuovo dramma per il musicista: morta la sorella Maria Stella

Sua sorella maggiore Maria Stella è stata trovata morta nella sua abitazione di Ascoli Piceno. L'allarme era stato fatto scattare da un familiare che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Secondo gli inquirenti la morte potrebbe essere conseguenza di un gesto volontario anche se nella casa non sarebbero stati trovati biglietti.

Anche Maria Stella Allevi era una musicista, diplomata al conservatorio. Viveva da sola e faceva l'insegnante in una scuola di Ascoli Piceno.

Per il musicista un duro colpo che arriva in un periodo già difficile, in cui sta affrontando le cure per un mieloma che gli è stato diagnosticato.