Giovanni Allevi: "Le mie mani tremano ma compongo musica nella mente"

Il compositore parla della sua malattia in un post per la giornata mondiale del pianoforte

Il musicista e compositore ha postato il video di una sua esibizione in teatro, accolta dall'ovazione del pubblico, accompagnato da un toccante messaggio: "Le mie mani tremano per via dei farmaci e quindi il ritorno al pianoforte sarà lento. Tuttavia non ho mai smesso di comporre musica nella mia mente, per trasformare in note tutte le sensazioni che sto vivendo".

Il messaggio di Allevi "Grazie alla Musica anche la sofferenza e lo sconforto acquistano un senso", ha aggiunto Giovanni Allevi, 54 anni il prossimo 9 aprile, in cura per un mieloma. "Non ho mai amato la vita come in questo momento! Un abbraccio dal vostro Giovanni", ha concluso.

Nuova musica Nonostante la malattia gli abbia tolto le capacità di suonare, Allevi continua a lasciarsi ispirare dalla sua musa e già in un'altra occasione aveva raccontato sui social: "Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso e io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle e incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare".